Bakan Kacır: TDT'de Teknolojik Entegrasyon ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:42
Bakan Kacır, TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda üye ülkeler arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanında derin işbirlikleri kurulmasının önemine dikkat çekti.

Geçmiş Adımlar ve 2024'te Kaydedilen İlerleme

Kacır, İstanbul'da yapılan ilk toplantının TDT işbirliği için tarihi bir başlangıç olduğunu belirterek, o toplantıda kabul edilen eylem planının üye ülkeler arasında somut projeler ve ortak girişimlerle hayata geçirildiğini söyledi. 2024 yılı içinde Ar-Ge iş birliklerinin derinleştiğini, yeşil dönüşüm ve dijital sanayi projelerinde önemli adımlar atıldığını ve teknoparklar ile organize sanayi bölgeleri arasında işbirliği mekanizmalarının tesis edildiğini aktardı.

Toplantı Teması: Teknolojik Entegrasyon

Bakan, bu yılki toplantının temasını "Stratejik Ortaklıktan Türk Devletlerinin Teknolojik Entegrasyonuna" olarak belirlediklerini kaydetti: "Bu tema, artık işbirliğimizin yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl stratejik ortaklığın temelini attık, bu yıl o ortaklığı teknolojik entegrasyona dönüştürme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz."

Yeni Küresel Düzen ve Bölgesel İşbirliği

Kacır, Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu dünya düzeninin ve liberal ekonomik sistemin artık değişim sürecinde olduğunu belirterek, bu yeni düzende bölgesel işbirliği ve koordinasyonun öneminin arttığını vurguladı. "Burada TDT'nin yüklendiği vazife son derece stratejiktir. Kardeş üye ülkeler ve gözlemciler arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanında köklü işbirlikleri kurulması büyük bir potansiyel taşıyor." dedi.

Ortak Teknolojik Entegrasyon ve Dijital Altyapı

Kacır, TDT ülkelerinin dijital altyapılarını birbirine entegre etmeyi, veri paylaşımı ve siber güvenlikte işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtip, "Teknolojik kapasitemizi birleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Ortak üretim, ortak yatırım ve ortak ticarileştirme modelleri geliştirme niyetine değindi.

Bakan ayrıca şunları vurguladı: "Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka, ileri üretim teknolojileri ve uzay çalışmaları artık sanayinin temel dinamiklerini belirliyor. Bizler, bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, yön vericisi olmalıyız. Ortak teknolojik entegrasyon sürecimizi hızlandırmak, Türk dünyasının yeni sanayi çağında güçlü bir aktör olarak yer almasını sağlayacaktır."

Öncelikli Alanlar: Yapay Zeka, Yeşil Sanayi, Gençlik ve Eğitim

Kacır, yapay zeka ve dijital dönüşümde işbirliğinin önemine dikkat çekerek, ortak altyapıların kurulması, siber güvenliğin güçlendirilmesi ve yapay zeka uygulamalarında etik çerçevelerin belirlenmesini öncelikli gündem maddeleri olarak sıraladı. Araştırma merkezleri ve teknoloji parkları arasında kurulacak ortak platformların bilgi ve veri paylaşımını kolaylaştıracağını, ortak yapay zeka eğitim programları ve dijital beceri atölyeleriyle gençlerin dönüşüme aktif katılımının sağlanabileceğini belirtti.

Yeşil ve sürdürülebilir sanayi politikalarının uyumlaştırılmasının ekonomik dayanıklılığı artıracağına işaret eden Kacır, düşük karbonlu üretim teknolojileri, enerji verimliliği, çevre dostu sanayi süreçleri, atık yönetimi, uzay teknolojileri ve ileri mühendislik alanlarındaki işbirliklerinin önemini vurguladı.

Ortak Standartlar ve TDT 2040 Vizyonu

Bakan, TDT ülkelerinin entegrasyonunu güçlendirecek ortak kalite altyapısı ve standartların oluşturulmasının gerekliliğine değindi; metroloji, standardizasyon, ürün güvenliği ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında ortak sistem kurulmasının önemini aktardı. Konuşmasını TDT 2040 Vizyonuna atıfta bulunarak sonlandırdı: "Kendi teknolojisini geliştiren, yenilikçi, dayanıklı ve yüksek katma değer üreten bir Türk dünyası inşa etmek. Bu vizyona ulaşmanın yolu, teknolojik entegrasyondan geçmektedir."

Görüşmeler ve Davet

Toplantı kapsamında Kacır, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Görüşmede bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirlikleri ve entegrasyon süreçleri müzakere edildi. Kacır, Ömüraliyev'i 2026'da Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne davet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TDT 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

