Bakan Kacır: Tokat'a 1,2 Milyar Liralık Yatırım

Tokat'ta Sanayi Yatırımları İvme Kazanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat'ta gerçekleştirilen açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi için 22 yılda 5 OSB'mizin altyapı projelerine 1,2 milyar lira destek verdik. Reşadiye Ata ve Yeşilyurt Sanayi Sitelerini tamamlayarak sanayi sitelerimizdeki istihdamı 2 bin 900'dan 4 bin 100'e çıkardık." dedi.

OKA ve DOKAP Projeleri Tanıtıldı

Bakan Kacır, Sulusokak'ta bulunan Yağbasan Medresesi'nde düzenlenen OKA ve DOKAP Bölge Kalkınmaları İdaresi Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle adım attıklarını belirtirken, AK Parti iktidarları olarak son 22 yılda gerçekleştirdikleri önemli hizmetlerden bahsetti.

İstihdam Artışı ve Yatırım Teşvikleri

Kacır, konuşmasında ayrıca, Tokat'taki sanayi yatırımlarının güçlendiğini vurgulayarak, "Son 22 yılda Tokat'ta gerçekleşecek yeni veya ilave yatırımlar için 690 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 39,5 milyar lira değerinde sabit yatırım ve 35 bin istihdam için en uygun ortamı sağladık." açıklamasında bulundu.

KOBİ Destekleriyle Büyüme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, her bir şehri büyüme yolculuğuna dahil ettiklerini belirten Kacır, Tokat'ta 9 bin 500'den fazla KOBİ'ye 1 milyarın üzerinde destek verildiğinin altını çizdi. "Yerel kalkınmanın güçlü bir sac ayağı olan KOBİ’lerimizi verdiğimiz desteklerle başat aktör konumuna yükselttik." diye ekledi.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Açılış töreninde Bakan Kacır, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kacır, Tokat'taki ziyaretlerine Valilik, AK Parti Tokat İl Başkanlığı ve Tokat Belediye Başkanlığı ile devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tokat'taki temasları kapsamında Tokat Valiliği'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tokat'taki temasları kapsamında Tokat Valiliği'ni ziyaret etti.