Bakan Kacır Türkevi'nde 'Anadoludakiler' Sergisini Gezdi

Sergi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkevi'nde gerçekleştirilen 'Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi'ni ziyaret etti.

Kacır, serginin Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler projesi kapsamında Anadolu lezzetleri, el sanatları ve mutfak bilgeliklerinin tanıtımına odaklandığını belirtti.

Projenin 'Anadolu topraklarının birikimi, Anadolu mutfağının bereketi, Anadolu ustalarının becerisi' mottosuyla sürdüğünü aktaran Kacır, proje kapsamında daha önce Türkiye'de sergiler düzenlediklerini, Kapadokya ve diğer şehirlerde 'Anadoludakiler Pazarı' kurduklarını ve çalışmayı bir belgeselle ekranlara taşıdıklarını hatırlattı.

Kacır, Emine Erdoğan'ın davetiyle Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Türkevi'nde sergi ile tanıştırdıklarını ifade etti.

Projenin birkaç önemli misyonu var

Kacır, projenin birinci misyonunun Türkiye'nin sahip olduğu değerleri gün yüzüne çıkarmak, geleceğe taşımak ve muhafaza altına almak olduğunu vurguladı. Türkiye'de 1700'den fazla coğrafi işaretli ürünümüz var.

Kacır, şehirlerin tarih boyunca taşıdığı ve ekonomik potansiyeli olan zanaat eserleri ile ustalık ürünlerinin değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti ve projenin bu kıymetli ekonomik potansiyeli gerçeğe dönüştürme gayesi taşıdığını söyledi.

Diğer bir misyonun ise insanlığın temel arayışlarına cevap veren değerlerin Anadolu'da saklı olduğunu göstermek olduğunu aktaran Kacır, küresel ticaretin baskısı altında kaybolma riski taşıyan yerel üretim kabiliyetlerinin korunmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Kacır, Anadoludakiler ile yerelin küresel rüzgarlara karşı direncini, kar hırsının değil kanaatin, israfın değil tasarrufun hakim olduğu bir anlayışla seslendirmeye çalıştıklarını ve bu değerleri dünyadan gelen misafirlerle paylaşarak yayılmasına öncülük etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sergi teması ve alt başlıklar

Serginin temasının 'Kapı' olduğunu belirten Kacır, serginin dört ana alt temasının 'Döngü Kapısı', 'Sürdürülebilirlik Kapısı', 'Dayanışma Kapısı' ve 'Ustalık Kapısı' olduğunu anlattı.

Kacır, dünyanın çok renkli ve çok sesli olmaya devam etmesini dileyerek, insanlık ailesi olarak tek tipleşmeye karşı küreselleşmenin farklı melodileri, farklı tonları ve farklı renkleri ortadan kaldıran rüzgarına karşı daha güçlü bir direnç taşınması gerektiğini vurguladı. Anadoludakiler'in farklılıkların zenginliğini vurgulamaya devam edeceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkevi'nde gerçekleştirilen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler Sergisi"ni ziyaret etti. Bakan Kacır, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesi kapsamında Anadolu lezzetleri, el sanatları ve mutfak bilgeliklerinin tanıtıldığı sergiyi gezdi.