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Bakan Kacır: Türkiye'nin sanayi gücü ve milli gelirdeki payı artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi gücünün artarak milli gelirde belirgin bir paya sahip olduğunu belirtti. Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye, kritik teknolojilerde rekabetçi bir konuma geldi" dedi.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:04
Bakan Kacır: Türkiye'nin sanayi gücü ve milli gelirdeki payı artıyor

Bakan Kacır: Milli gelirimizde sanayinin payı belirgin şekilde yükseliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri Kapanış Dersi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin sanayi gücünün artarak milli gelirde belirgin bir paya sahip olduğunu ve ülkenin kritik teknolojilerde rekabetçi bir konuma geldiğini vurguladı.

Bakan Kacır, dünya genelinde ülkelerin kritik teknoloji alanlarında öz yeterlilik düzeylerini artırma çabasında olduğunu belirtti ve Türkiye'nin bu yarışta hazırlıklı olduğunu söyledi. "Milli Teknoloji Hamlesi"nin Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği teknolojileri dünyaya rekabetçi bir şekilde ihraç edebilmesi için oluşturulan büyük bir ekosistem olduğunu ifade eden Kacır, Türkiye'de 102 teknoparkta 10 binden fazla firmanın AR-GE ve inovasyon çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Sanayinin Milli Gelirdeki Payı Artıyor

Bakan Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının yaklaşık 7,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu ve AR-GE'ye milli gelirden ayrılan payın yüzde 1,3 seviyesine yükseldiğini belirtti. Türkiye'de 20 yıl önce yıllık patent başvurusu sayısının 414 iken şimdi bu rakamın 8 bin 600'e ulaştığını söyleyen Kacır, sanayinin milli gelirdeki payının belirgin şekilde yükseldiğini vurguladı.

Savunma Sanayinde Büyük İlerleme

Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde büyük bir ilerleme kaydettiğini belirten Kacır, "20 yıl önce sadece 62 olan savunma sanayi projelerinin sayısı bugün 850'ye ulaşmış durumda. Savunma sanayi ihracatımız ise 250 milyon dolardan 5,5 milyar doları aştı" dedi. Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin savunma sanayi ile sınırlı olmadığını ve sanayinin tüm alanlarında kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Nitelikli İstihdam ve Eğitim Vurgusu

Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel teknoloji yarışında öne çıkabilmesi için nitelikli istihdamın güçlendirilmesi gerektiğini ve beşeri sermayenin ileri düzeylere çıkarılmasının önemine değindi. Kacır, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Eğitime Teknolojik Destek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, eğitimde teknolojinin önemine vurgu yaparak, inovatif düşünme ve teknolojik okuryazarlık becerilerinin öğrencilere kazandırılması gerektiğini belirttiler. Teknolojik imkanların eğitim materyallerine erişimi kolaylaştırdığını ve teorik eğitimi görsel deneyimle zenginleştirdiğini ifade ettiler.

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