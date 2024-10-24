Bakan Kacır, TUSAŞ'a Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

Bakan Kacır, TUSAŞ Yaralılarını Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yapılan terör saldırısında yaralananları, Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kacır, "Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Bakan Kacır, yaralılara hızla şifa bulmaları temennisinde bulunarak, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Şehitlere rahmet dileyerek, "TUSAŞ yerleşkesinde çalışan kardeşlerimizle de bir araya geldik. Gördük ki tüm kardeşlerimiz, bugüne kadar olduğundan daha yüksek bir azimle çalışma iradesi taşımaktalar." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü'nden Kararlı Mesaj

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şehit ailelerine başsağlığı dilerken, bu tür saldırılarla yıldırılmayacaklarını vurguladı. Demiroğlu, "Kahraman Türk askerleri gibi, biz de vatan savunması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ne planladıysak, yarın ne planladıysak devam edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

Baykar Başkanı Bayraktar'dan Destek Mesajı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, TUSAŞ çalışanlarını ziyaret ettiklerini belirtti. "Böylesine asil bir milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum" diyen Bayraktar, mücadelelerini KIZILELMA'ya ulaşana kadar sürdüreceklerini belirtti.

Bu ziyaretler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaşanan saldırılara karşı dayanışmanın bir sembolü oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilkent Şehir Hastanesinde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilkent Şehir Hastanesinde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Ziyarette, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.