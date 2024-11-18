Bakan Kacır: Uzayda Hibrit Roket Motoru ile Yeni Dönem Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat'ta Gençlerle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat'taki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Hibrit roket motorunu eğer uzayda ateşlemeyi başarırsak, Türkiye yörüngeler arası uydu transferleri yapabilen uzay araçları geliştirecek" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Gençlik

Bakan Kacır, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbinde Türk gençliği ve TEKNOFEST kuşağını gördüklerini belirtti. Türkiye'de bu hamlenin lokomotif sektörleri arasında savunma sanayi ve havacılığı işaret etti.

Savunma Sanayi ve Terörle Mücadele

Kacır, havacılık ve savunma sanayinde millileşmenin, Türkiye için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin terörle mücadelesine dikkat çekti. 'Çoğu zaman müttefiklerimizi maalesef yanımızda değil, mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin yanlarında gördük' dedi. Bu bağlamda kendi sistemlerimizi geliştirme kabiliyetimizi ortaya koyduğumuzu sözlerine ekledi.

Uzay Teknolojileri ve TÜRKSAT 6A

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı bu yıl uzaya gönderdiğini hatırlatarak, Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu dile getirdi. Kacır, gençlerin ülkesine olan sevgisini ve adanmışlığını vurgulayarak, 'TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometre yörüngede görev yapacak ve 4 bin 250 kilogramlık bir sistem' dedi.

Gelecek Hedefleri ve Uzay Ekonomisi

Bakan, uzayda hibrit roket motorunu ateşleyerek Ay'a erişmeyi hedeflediklerini, uzay ekonomisinin yıllık 600 milyar dolara ulaştığını ve bunun hızla bir trilyon dolara çıkmasının öngörüldüğünü ifade etti. Kacır, "Türkiye olarak küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay almayı amaçlıyoruz" diye ekledi.

İlk Astronot ve Uzay Görevleri

Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın öğrencilerin sorularını yanıtladığını belirterek, insanlı uzay misyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Etkinliğe Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve birçok öğrenci katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 3), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Gençlik Buluşması'na katıldı. Programda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sağ 2) de yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 3), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Gençlik Buluşması'na katıldı. Programda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (sağ 2) de yer aldı.