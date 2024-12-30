Bakan Kacır, Yeni Teşvik Sistemi ve GAP Eylem Planı Hakkında Bilgi Verdi

Ekonomi Bakanlığı'ndan Yeni Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan, 2025 ajandasında iki önemli işin bulunduğunu belirterek, birincisinin teşvik sistemi olduğunu ifade etti.

Yeni Teşvik Sistemi Yolda

Bakan Kacır, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yeni teşvik sistemi sürecinin tamamlandığını ve bunun ilerleyen haftalarda ilan edileceğini duyurdu. Yeni sistemin, emek yoğun sektörlerin genç nüfusa sahip illerde güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

GAP Eylem Planı ile 496 Milyar Lira Yatırım

GAP Eylem Planı'nın geniş bir paydaş ağıyla hazırladıklarına dikkat çeken Kacır, bu plan çerçevesinde 2028 yılına kadar 198 projeye 496 milyar lira yatırım yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Eylem planı ile birlikte bölgeye bugüne kadar 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

İstihdam ve Genç Nüfus Hedefleri

Kacır, GAP Eylem Planı ile bölgede kişi başına gelir artışının 49 bin lira, özellikle tarım alanında 570 bin ilave istihdam sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Ayrıca, genç nüfusun istihdam edilmesi ve yaşamına bölgede devam etmesinin amaçlandığını belirtti.

KOBİ'lere Destek ve Hedefler

KOBİ'lere yönelik destek programları hakkında bilgi veren Kacır, şubat ayında yapılacak destek ödemelerinin, KOBİ'lerin istihdam seviyesini korumalarını teşvik edeceğini ifade etti. Sanayinin güçlendirilmesi adına, hali hazırda 1 milyon 200 binden fazla kişinin istihdam edildiği hazır giyim, tekstil, deri, ayakkabı ve mobilya sektörlerine 2 bin 500 liraya kadar destek verileceğini duyurdu.

OSB'lerin Gelişimi ve Yeni Yatırımlar

Bakan Kacır, OSB'lerin kuruluş süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini, bu süreçle birlikte Türkiye'nin toplam yüz ölçümündeki sanayi alanı payını artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, şehir bazında özel istihdam teşvikleri sunacaklarının altını çizdi.