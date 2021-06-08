Bakan Koca duyurdu! Üniversite öğrencileri '13 Eylül'den önce aşılanacak

Korona virüs ile mücadelede başlayan kademeli normalleşme ile birlikte aşılama da hız kazanmaya devam ediyor.

Özellikle son günlerde aşı teslimatlarının yapılmasıyla birlikte 55 yaş üzeri tüm vatandaşlar ve bazı meslek grupları aşılanmaya başlandı. Özellik kamuda sayıları 1 milyonu bulan tüm öğretmenlerin aşılanmasına devam ediliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamada 13 Eylül tarihinde ünviersite öğrencilerinin yüz yüze eğitimlerine başlayacağını duyurmuştu.

Bu açıklama sonrasında üniversite öğrencilerinin o tarihe kadar aşılanabileceği merak konusuyken, Bakan Koca'dan önemli bir açıklama geldi.

Üniversite öğrencileri aşılarını olacak

Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, 13 Eylül tarihinden önce üniversite öğrencilerinin aşılarını olacağını ifade etti.