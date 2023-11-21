Bakan Koca Gazze'den üçüncü tahliyeyi duyurdu! Tahliye olacak 50 kişinin listesi hazır

Gazze’den yaralı ve hasta getirilmesi çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’den üçüncü hasta tahliyesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, 50 kişilik bir hasta listesi hazırladıklarını ve özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıların öncelikli olarak getirileceğini söyledi.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den üçüncü hasta tahliyesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, 50 kişilik bir hasta listesi hazırladıklarını ve özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıların öncelikli olarak getirileceğini söyledi.





BEBEKLERİN DURUMU NE?

Bakan Koca, bebeklerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, bebeklerin bir kısmının Mısır’a nakledildiğini, Türkiye’ye getirilmesi konusunda ise henüz bir kesinlik olmadığını belirtti. Bakan Koca, Türkiye’ye getirmek için gerekli alt yapının hazır olduğunu ve bir yaşın altındaki bebeklerin de önümüzdeki günlerde tahliye edileceğini ifade etti.

KAÇ HASTA GETİRİLDİ?

Bakan Koca, Gazze’den bugüne kadar 88 hasta ve 62 refakatçının Türkiye’ye getirildiğini, toplam 150 kişinin doğrudan Gazze’den alındığını kaydetti.

Gazze’den hasta getirilmesi neden yapılıyor?

Gazze’den hasta getirilmesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu yaralanan ve tedavi imkanı bulunmayan Filistinlilere yardım etmek için yapılıyor. Türkiye, Gazze’den hasta getirilmesi için İsrail, Filistin ve Mısır ile koordinasyon içinde çalışıyor.



Gazze’den hasta getirilmesi nasıl yapılıyor?

Gazze’den hasta getirilmesi, Türkiye’nin gönderdiği ambulans uçaklarla yapılıyor. Ambulans uçaklar, Gazze’den alınan hastaları ve refakatçilerini Türkiye’ye getiriyor. Türkiye’ye getirilen hastalar, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay ve Gaziantep’teki hastanelerde tedavi ediliyor.

Gazze’den hasta getirilmesi ne zaman başladı?

Gazze’den hasta getirilmesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması için ateşkes ilan edildiği 21 Mayıs 2021 tarihinden sonra başladı. Gazze’den bugüne kadar iki hasta tahliyesi gerçekleştirildi. Üçüncü hasta tahliyesinin ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.