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Bakan Kurum, 11 Yaşındaki Depremzede Çocuğa Sözünü Tuttu: Halı Saha Açıldı

Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da depremzede Hüseyin Çeltik için hayalini gerçekleştirdi. Yeni halı saha 15 günde tamamlandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:31
Bakan Kurum, 11 Yaşındaki Depremzede Çocuğa Sözünü Tuttu: Halı Saha Açıldı

Bakan Kurum'dan Adıyamanlı Bir Çocuğa Söz Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik ile bir sözleşme imzaladı.

Hüseyin, 23 Kasım’da gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kurum'dan mahallesine bir halı saha yapılmasını talep etti. Bu istek, Bakan Kurum'un dikkatini çekti ve verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçti.

Halı Saha Tamamlandı

Bakanlığın açıklamasına göre, TOKİ’nin Örenli Mahallesi'ndeki 1125 metrekare alan üzerine inşa ettiği halı saha, sadece 15 günde tamamlandı. Yeni sahaya kavuşan çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesaplarından halı sahada oynayan çocukların görüntülerini paylaşarak, “Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu. Kurum'un talimatıyla, TOKİ'nin Örenli Mahallesi'ndeki 1125 metrekare alana inşa ettiği halı saha, 15 günde tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu. Kurum'un talimatıyla, TOKİ'nin Örenli Mahallesi'ndeki 1125 metrekare alana inşa ettiği halı saha, 15 günde tamamlandı.

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