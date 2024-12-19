Bakan Kurum: 200 Bininci Ev 10 Gün İçinde Teslim Edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Önemli Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen İnşaat Mühendisleri Odası 70. Yıl Gala Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen konut çalışmalarına dair, "10 gün sonra 200 bininci evin anahtarlarını teslim edeceğiz. İnşallah, 2025 yılının sonunda orada 11 ilimizde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak." diyerek müjde verdi.

Mühendislerin Rolü ve Tarihî Başarılar

Kurum, mühendislerin hayatın her alanında önemli bir yer kapladığını ifade ederek, Türkiye'nin önde gelen mühendislerini anarak, "Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız da bir mühendisti. Rahmetli arkadaşlarıyla Gümüş Motor'u kurdu ve ilk yerli motoru üretti..." dedi.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mühendislerin yurt içinde ve dışında büyük projelere imza attığını belirtti. Ayrıca, TOKİ ve Emlak Konut'ta mühendislerle birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Afetlerde en yakın çalışma arkadaşları hep mühendisler oldu." ifadelerini kullandı.

Açıklanan Konut Sayıları ve Mütevazı Amaçlar

Kurum, depremler ve sel felaketleri sonrasında hızla yeni konutlar inşa ettiklerini ve 155 bin konutun teslim edildiğini belirtti. "Dünyaya parmak ısırtan çabamız, çok daha büyük bir hızla devam ediyor." diyen Kurum, hedeflerinin net olduğunu yineledi.

Konyalıların Dayanışma Duygusu

Kurum ayrıca, Konyalıların Suriye meselesinde ve diğer insani yardımlarda gösterdikleri dayanışmadan bahsederek, "Konyalılar, Suriyeli muhacirler için 13 yıl boyunca ensar olmuştur." dedi.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Programın sonunda, İnşaat Mühendisleri Odası'nın en eski üyelerine plaket verildi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş gibi isimler katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi 70. Yıl Gala Programı'na katılarak, konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi 70. Yıl Gala Programı'na katılarak, konuşma yaptı.