Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

Bakan Kurum'dan Personel Alımı Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık bünyesinde yapılanacak yeni personel alımıyla ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Kurum, 2025 yılı içerisinde toplam 1.331 personel alımı yapılacağını ve bu bilginin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

Personel Alım Detayları

Bakanlık, yeni alımları hem merkez hem de taşra teşkilatlarında gerçekleştirecek. Alınacak personel arasına; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memurlar dahil edilecek. Bununla birlikte, İklim Değişikliği Başkanlığı için 20 kariyer meslek grubundan iklim değişikliği uzman yardımcısı istihdam edilecek. Ayrıca, 200 engelli memur da farklı unvanlarla kadroya alınacak.

KPSS Puanı ile Alım Süreci

Alım süreçleri KPSS puanına dayalı olarak gerçekleştirilecek. Sözleşmeli pozisyonlar için 99 mühendis, 383 idari ve 45 destek çalışanı alınacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na ise 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu genel uygulamayla birlikte 2025 yılı için toplam 611’i sözleşmeli, 720’si kadrolu olmak üzere 1.331 personel alımı yapılması planlanıyor. Sözleşmeli personelin, en geç şubat ayı sonunda göreve başlaması bekleniyor.

Yeni Çalışma Arkadaşları

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadeleri ile destek verdi.

İŞKUR ile Ek İstihdam Fırsatı

Ek olarak, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 1500 kişinin de Bakanlık bünyesinde ocak ayında istihdam edileceği duyuruldu. Bu adım, istihdam alanında önemli bir katkı sağlıyor.