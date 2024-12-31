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Bakan Kurum: 2025'te Depremzedeleri Yuvalarına Kavuşturacağız

Bakan Murat Kurum, 2025 sonunda depremzedelerin evlerine kavuşacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:06
Bakan Kurum: 2025'te Depremzedeleri Yuvalarına Kavuşturacağız

Bakan Kurum'dan Depremzedelere Müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yürütülen konut çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız," dedi.

Devletin İhtiyacı Olan Destek

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik." Bu sözlerle devletin depremzedelere verdiği desteği vurguladı.

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