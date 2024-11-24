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Bakan Kurum, Adıyaman'da Depremzede Öğretmeni Ziyaret Etti

Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da depremde evi yıkılan öğretmen Şemsettin Güler'i yeni evinde misafir etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:08
Bakan Kurum, Adıyaman'da Depremzede Öğretmeni Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan Başöğretmen Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Adıyaman ziyaretinde Güler'in konteyner kentten sonra taşındığı TOKİ konutlarındaki yeni hanesine misafir oldu.

Kurum, Güler'e 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, “Ev yapılır, yol yapılır, altyapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bakan Kurum sohbet sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan Başöğretmen...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan Başöğretmen Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan Başöğretmen...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan Başöğretmen Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti.

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