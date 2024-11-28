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Bakan Kurum, Antalya'nın Çevre İhtiyaçlarını Görüşmek Üzere Başkan Böcek'i kabul etti

Bakan Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çevre ve şehircilik konularında istişarede bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:08
Bakan Kurum, Antalya'nın Çevre İhtiyaçlarını Görüşmek Üzere Başkan Böcek'i kabul etti

Bakan Kurum'dan Antalya'ya Destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, Antalya'nın çevre ve şehircilik konusundaki ihtiyaçları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

İşbirliği Vurgusu

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya için yapılabilecek projeler üzerinde durduklarını belirtti. Şehrin turistik potansiyelini artıracak çalışmalar ve talepler ile ilgili notlar aldıklarını ifade eden Kurum, "Şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıracak her adım için yerel yönetimlerle işbirliği yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bu buluşma, Antalya'nın sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Antalya Büyükşehir Belediye...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i (solda) kabul etti.

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