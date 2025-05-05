Bakan Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanları ile Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Yerel Yönetimlerle İşbirliği Vurgusu

Toplantıya dair sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Yerel yönetimlerimizle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." Bu açıklama, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sol 2), Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (solda), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 2) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı (sağda) kabul etti.