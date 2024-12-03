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Bakan Kurum, COP16'da Çölleşmeyle Mücadele Planını Tanıttı: Kaynaklar İki Katına Çıkacak

Çevre Bakanı Murat Kurum, COP16'da yapılan açıklamada çölleşmeyle mücadelede ayrılan kaynakları iki katına çıkaracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:24
Bakan Kurum, COP16'da Çölleşmeyle Mücadele Planını Tanıttı: Kaynaklar İki Katına Çıkacak

Bakan Kurum, Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı’nı Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, çölleşmeyle mücadele konusunda ayrılan kaynakları iki katına çıkaracaklarını belirtti.

Yeni Strateji ve Eylem Planı

Kurum, “Sürdürülebilir arazi yönetiminde yeni teknolojilerin uyumlaştırılmasında finansal kaynakları yüzde 25 oranında artıracağız” ifadesini kullandı. Çölleşmenin dünya genelinde 4 milyar hektar alanı ve 1,5 milyar kişinin yaşamını tehdit ettiğini vurgulayan Bakan, günümüzde 2,8 milyar insanın su kıtlığı yaşadığını açıkladı.

Çölleşmeyle Mücadele Stratejisi

Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadelede başarılı ülkeler arasında olduğunu ifade eden Kurum, “Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı”nı güncellediklerini ve 2030 yol haritasını yeniden oluşturduklarını belirtti. Çalışmalara altı ana eksen üzerine inşa edileceğini kaydetti ve her havza için ayrı Risk-Tehlike ve Eylem Planları hazırlanacağını açıkladı.

Karbon Yutak Alanlar Projesi

Bakan Kurum, Arazi Tahribatının Dengelenmesi ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı için “Karbon Yutak Alanlar Projesi”ni başlattıklarını duyurdu. İlk etapta 8 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını, 200 bin hektar kamu arazisinin Yeşil Yutak Alanlara dönüştürüleceğini belirtti.

Yerel Bitki Rehberleri ve İşbirlikleri

Bakan, “81 ilimiz için yerelde bitki rehberini tamamlayacağız” diyerek, şehirlerdeki yeşil yutak alan projelerinin izleneceğini ve sertifikalandırılacağını belirtti. Ayrıca, “14 binin üzerinde kooperatifimizi sürece dahil edeceğiz” ifadeleriyle kadınların ve tüm aktörlerin sürece dahil edileceğine dikkat çekti.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları

Kurum, Gazze’deki duruma da değinerek, “Bugün Gazzemizde ayakta duran tek bir yuva kalmadı” dedi. 50 binden fazla masumun hayatını kaybettiğini, kayıpların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Filistin ve Gazze’nin özgürlüğü için tüm dünya halklarını “vicdanın sesi olmaya” davet etti.

Bakan Kurum’un açıklamaları, çölleşme ile mücadelede Türkiye’nin kararlı adımlar atacağını ve uluslararası işbirliğine açık olduğunu gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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