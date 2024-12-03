DOLAR
34,75 -0,06%
EURO
36,57 -0,26%
ALTIN
2.948,4 0,01%
BITCOIN
3.295.370,73 0,8%

Bakan Kurum, COP16'da İkili Görüşmelerle Çevre Sorunlarına Dikkat Çekti

Bakan Murat Kurum, COP16'da çeşitli ülkelerin temsilcileri ile çevre sorunları ve iklim değişikliği üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:24
Bakan Kurum, COP16'da İkili Görüşmelerle Çevre Sorunlarına Dikkat Çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP16'da Görevde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) 16. Taraflar Konferansı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İran ve Filistin ile İşbirliği Görüşmeleri

Kurum, ilk olarak İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri ile bir araya geldi. Bu görüşmede çevre sorunları, kuraklık ve çölleşmeye karşı yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ardından Filistin Tarım Bakanı Rezq Salımıa ile bir toplantı gerçekleştiren Kurum, Filistin ile çevre konularında işbirliği sağlanmasının yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan tarım arazilerindeki kayıpların ekonomik ve çevresel etkileri üzerinde durdu. Bu kapsamda gıda güvenliği gibi kritik konular da gündeme getirildi. Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile de telefon görüşmesi yaparak Ankara'da bir araya gelme kararı aldı.

BM'nin Rolü ve Somali ile İletişim

UNCCD İcra Direktörü İbrahim Thıaw ile sürdürülen toplantılarda, kuraklık, göç, arazi mülkiyeti ve finans konularında BM'nin aktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Kurum, Türkiye'nin kuraklıkla mücadele konusunda üzerine düşeni yapacağının sözünü verdi.

Bakan Kurum, son olarak Somali Federal Cumhuriyeti Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Khadija Mohamed Almakhzoumı ile bir araya geldi ve iklim değişikliği ile çölleşme konularını ele aldı.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
Ticaret Bakanı Bolat: Kasım Enflasyon Verileri Düşüş Trendinde
7
Libya ve Rusya Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı