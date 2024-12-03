Bakan Kurum, COP16'da İkili Görüşmelerle Çevre Sorunlarına Dikkat Çekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP16'da Görevde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) 16. Taraflar Konferansı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İran ve Filistin ile İşbirliği Görüşmeleri

Kurum, ilk olarak İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri ile bir araya geldi. Bu görüşmede çevre sorunları, kuraklık ve çölleşmeye karşı yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ardından Filistin Tarım Bakanı Rezq Salımıa ile bir toplantı gerçekleştiren Kurum, Filistin ile çevre konularında işbirliği sağlanmasının yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan tarım arazilerindeki kayıpların ekonomik ve çevresel etkileri üzerinde durdu. Bu kapsamda gıda güvenliği gibi kritik konular da gündeme getirildi. Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile de telefon görüşmesi yaparak Ankara'da bir araya gelme kararı aldı.

BM'nin Rolü ve Somali ile İletişim

UNCCD İcra Direktörü İbrahim Thıaw ile sürdürülen toplantılarda, kuraklık, göç, arazi mülkiyeti ve finans konularında BM'nin aktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altı çizildi. Kurum, Türkiye'nin kuraklıkla mücadele konusunda üzerine düşeni yapacağının sözünü verdi.

Bakan Kurum, son olarak Somali Federal Cumhuriyeti Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Khadija Mohamed Almakhzoumı ile bir araya geldi ve iklim değişikliği ile çölleşme konularını ele aldı.