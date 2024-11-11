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Bakan Kurum COP29 Türkiye Standının Açılışını Yaptı

Bakan Murat Kurum, COP29'da Türkiye standının açılışında iklim değişikliğiyle mücadelede finansa erişim kazanımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:43
Bakan Kurum COP29 Türkiye Standının Açılışını Yaptı

Bakan Kurum COP29 Türkiye Standının Resmi Açılışında Konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurulan Türkiye standının resmi açılışını yaptı. Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldıkları açılışta konuştu.

Türkiye'nin Güçlü Temsili

Bakan Kurum, COP29 toplantısına güçlü bir ekiple geldiklerini belirtti ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini, proje ve stratejilerini tüm dünyayla duyuracaklarını ifade etti. Kurum, "Bu COP'un ayrı bir önemi var, COP29 toplantısı can Azerbaycan'da düzenleniyor. İki devlet tek millet şiarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi burada yalnız bırakmamak adına da çok güçlü bir kadroyla buradayız." şeklinde konuştu.

Finansa Erişim ve Sıfır Atık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık konusunda da bilgilendirme yapılacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti: "COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesinin dışında bir de finansla ilişkili bir COP toplantısı olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ülkemizin finansa erişimi noktasında mücadelemizi sürdürüyor olacağız ve yatırımlarımız, projelerimiz, iklim değişikliğiyle mücadelemiz için finansa erişim noktasında da burada kazanımlar elde edeceğiz diyorum."

Stanttaki Etkinlikler ve Gelecek Planları

Bakan Kurum, konuşmasının ardından, beraberindeki heyetle birlikte standtaki sergileri gezdi ve ilgililerden bilgi aldı. Türkiye'nin iklim elçileriyle fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra Azerbaycan'ın standını ziyaret etti.

Öte yandan, Bakan Kurum'un, 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nı çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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