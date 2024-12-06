DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.460.963,03 1,54%

Bakan Kurum'dan Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesine Dair Açıklama

Bakan Murat Kurum, Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:32
Bakan Kurum'dan Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesine Dair Açıklama

Bakan Kurum'dan Afyonkarahisar'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Afyonkarahisar'daki renkli sokağımızı gördünüz mü? Sokak sağlıklaştırma çalışmamızla 405 konut, 125 ticari üniteyi yeniledik, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami'mizin de çehresini değiştirdik. Ziyaretçisi bol olsun."

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu koruma ve kentin turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje, 6. etabı tamamlanmış olarak Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgede gerçekleştirilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda, İller Bankası, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Konya Rölöve Anıtlar Kurulu ve Eskişehir Koruma Kurulu iş birliğiyle yürütülen projede, toplam 2.650 metrelik alan üzerinde yer alan sokaklar, 401 konut ve 125 ticari ünite yöresel mimari ile yeniden inşa edilmiştir.

Proje ile birlikte, geçmişi 1270'li yıllara dayanan "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" olarak bilinen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami çevresindeki yapılar da yenilenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili paylaşımda bulundu. Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu korumayı, kentin turizmine katkı sağlamayı amaçlayan ve 6'ncı etabı tamamlan proje kapsamında Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgede 405 konut ile 125 ticari ünite yenilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili paylaşımda bulundu. Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu korumayı, kentin turizmine katkı sağlamayı amaçlayan ve 6'ncı etabı tamamlan proje kapsamında Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgede 405 konut ile 125 ticari ünite yenilendi.

İLGİLİ HABERLER

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor