Bakan Kurum'dan Afyonkarahisar'daki Sokak Sağlıklaştırma Projesine Dair Açıklama

Bakan Kurum'dan Afyonkarahisar'da Sokak Sağlıklaştırma Projesi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Afyonkarahisar'daki renkli sokağımızı gördünüz mü? Sokak sağlıklaştırma çalışmamızla 405 konut, 125 ticari üniteyi yeniledik, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami'mizin de çehresini değiştirdik. Ziyaretçisi bol olsun."

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Açıklamaya göre, Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu koruma ve kentin turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje, 6. etabı tamamlanmış olarak Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgede gerçekleştirilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda, İller Bankası, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Konya Rölöve Anıtlar Kurulu ve Eskişehir Koruma Kurulu iş birliğiyle yürütülen projede, toplam 2.650 metrelik alan üzerinde yer alan sokaklar, 401 konut ve 125 ticari ünite yöresel mimari ile yeniden inşa edilmiştir.

Proje ile birlikte, geçmişi 1270'li yıllara dayanan "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" olarak bilinen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ulu Cami çevresindeki yapılar da yenilenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili paylaşımda bulundu. Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu korumayı, kentin turizmine katkı sağlamayı amaçlayan ve 6'ncı etabı tamamlan proje kapsamında Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgede 405 konut ile 125 ticari ünite yenilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Kalesi ve çevresini kapsayan "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile ilgili paylaşımda bulundu. Afyonkarahisar'ın tarihi dokusunu korumayı, kentin turizmine katkı sağlamayı amaçlayan ve 6'ncı etabı tamamlan proje kapsamında Bedesten Kavşağı'ndan başlayıp Ulu Cami önü ve çevresine kadar uzanan bölgede 405 konut ile 125 ticari ünite yenilendi.