Bakan Kurum'dan Deprem Konutlarıyla İlgili Açıklama

Deprem Konutları Projesinde Son Durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları inşaatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milletimiz ilk günden itibaren bize güvendi. Biz de o güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyoruz. 11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep ve Nurdağı'nda Yapılan Çalışmalar

Bakan Kurum, Gaziantep'te inşa edilen konutlarla ilgili detaylar da verdi. Gaziantep'te toplamda 29 bin 945 konut ve bin 367 iş yeri inşa edilecek. Şimdiye kadar 15 bin 372 konut teslim edildi ve 2025 yıl sonuna kadar 15 bin 940 konut ve iş yeri teslim edilmesi bekleniyor. Özellikle, 6 Şubat'ta en ağır hasarı alan Nurdağı'nda ise 5 bin 985 konut ve 1.131 iş yeri inşa edilecek.

Nurdağı'nda kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, devletin kendilerine verdiği sözleri tuttuğunu ve yeni evlerine kavuşurken hissettikleri memnuniyeti dile getirdiler. Hak sahiplerinden Döndü Kayadibi, "Devlet, her şeyimize yetişti. Evimiz yıkılınca bir daha ev göremeyiz zannettik. Şimdi çok şükür buraya geldim. Evimiz oldu. Allah'a şükür." dedi.

Bir diğer hak sahibi Hasan Özdemir ise, "Çabuk yaptılar. 1 senede bu kadar binayı bir anda yapmak kolay değil. Evimize geldik, rahat rahat oturuyoruz." diyerek, yapılan çalışmaları övdü.

Projenin Geleceği

TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, bölgedeki projelerle ilgili detaylar aktararak, "Nurdağı'nda 1920 adet konutun teslimini gerçekleştirdik. Ayrıca, Nurdağı merkezinde 345 konuttan ve 215 dükkandan oluşan bir projemiz daha devam ediyor." bilgisini verdi. Böylece, deprem sonrası konut ihtiyacının hızla karşılanmaya devam ettiği görülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı.