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Bakan Kurum'dan Elazığ Depreminin Yıl Dönümünde Açıklama: '26 Bin Konut İnşa Ettik'

Bakan Murat Kurum, Elazığ depreminin yıl dönümünde yara sarma sürecine dikkat çekti, 26 bin konutun inşa edildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:44
Bakan Kurum'dan Elazığ Depreminin Yıl Dönümünde Açıklama: '26 Bin Konut İnşa Ettik'

Bakan Kurum Elazığ Depreminin Yıl Dönümünde Açıklamada Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin yıl dönümüne ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte yaraları sardık, 26 bin konutu inşa ettik. O konutlar asrın felaketinde Elazığ'a zırh oldu. Şimdi Elazığlı kardeşlerimiz huzurla evlerinde oturuyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, Elazığ'ın tanınan depreminin 5. yıl dönümünde yaşanan sürece vurgu yaparak, depremle birlikte Elazığ'ın yaşadığı zorlukların üstesinden gelindiğini belirtti. "O konutlar asrın felaketinde Elazığ'a zırh oldu. Şimdi Elazığlı kardeşlerimiz huzurla evlerinde oturuyor" diyerek yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Depremin simgesi haline gelen Azize Hanımı anarak, "Umudun sesi olan Azize Hanım da ailesi ve nice Elazığlı, Malatyalı kardeşimiz gibi yaptığımız sağlam konutlarında güvende" sözlerini ekledi.

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