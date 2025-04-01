Bakan Kurum'dan Hatay'daki Uzun Çarşı Esnafına Destek

Bakan Kurum, Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı esnafından Nurettin İmren'in hikayesini aktardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı esnafı Nurettin İmren'in hikayesini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören illerde konutların yanı sıra şehir merkezlerindeki çarşılar da yeniden inşa ediliyor.

Hatay'da 40,586'sı konut, 27'si iş yeri ve 5,554'ü köy evi olmak üzere toplam 46,167 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 153,248 bağımsız bölümün daha teslim edilmesi planlanıyor. Özellikle tarihi dokusuyla dikkat çeken Uzun Çarşı'da, TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 69'u konut, 845'i iş yeri olmak üzere 914 bağımsız bölüm inşa ediliyor.

Geçici Çözümler ve Umut Dolu Günler

Tarihi Uzun Çarşı esnafı, yeni iş yerleri yapılana kadar Bakanlık desteğiyle çarşının yakınındaki geçici iş yerlerinde ticaret hayatına devam ediyor. Nurettin İmren, Ramazan Bayramı'nda tatlılarını Bakanlığın tahsis ettiği geçici iş yerinde hazırladığını duyurarak hikayesini paylaştı. Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, "İyi günde de kötü günde de... Acıda da bayram sevinçlerimizde de… 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta'nın 'dünyanın cenneti' dediği Uzun Çarşı'ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya'mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Nurettin İmren’in Umudu

İmren, video paylaşımında Uzun Çarşı'daki bir esnafın çocuğu olduğunu belirterek asrın felaketi olan depremler hakkında, "6 Şubat Hatay'ın kaderini değiştiren bir gün oldu. Ne askerlik anısı ne çocukluk bıraktı. Her şey tam bir dakikada yok oldu." şeklinde konuştu. Çarşı inşaatının hızla sürdüğünü dile getiren Nurettin İmren, "Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunun farkındayız. Her yer şantiye, her yer inşaat alanı. Şehir şu an yeniden onarılıyor, bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Devletin hızlı çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden İmren, çarşının eskisinden daha güzel olacağına inandığını kaydetti. "Bize güç veren şey, bir gün yeniden orada çalışabilme umudu. İş yerlerimizin onarımı bitince tekrar oraya döneceğiz. Çarşımızdaki iş yerleri bize teslim edilecek, herkes kendi iş yerine geçecek. Burası bizim bir gün geleceğimizi tekrar düşündüğümüz dünyanın cenneti." diyerek, umut dolu mesajlarını aktardı.