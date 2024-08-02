Bakan Kurum'dan İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki

Bakan Kurum'dan Sert Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal Medyada Yayımlanan Mesaj

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, bayrağımızı hedef alan bu alçağın ipini tutanlar, uluslararası mahkemelerin gündemine soykırım suçuyla gelen katillersiniz. İsminizi Hitler'le eşitlediniz. Tarihe soykırımcı olarak geçtiniz. Saldırganlığınız sizi kurtaramayacak, öldürdüğünüz kadınların, çocukların hesabını vereceksiniz."