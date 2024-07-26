Bakan Kurum'dan İsrail Güçlerine Sert Tepki

Bakan Murat Kurum'dan Sert Kınama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail güçlerinin Kudüs'te yer alan TRT Haber ekibine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Sosyal Medyadan Açıklama

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Terörist İsrail'in, Filistin'de yaşanan soykırımı görüntülemek üzere Mescid-i Aksa'da bulunan TRT ekibine düzenlediği saldırıyı kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kurum ayrıca, “Yaralanan kameraman kardeşimize, TRT ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diyerek üzüntüsünü belirtti.

İsrail'in Saldırıları

Bakan Kurum, “Genç, bebek, yaşlı, kadın demeden binlerce masum sivili öldüren, hastaneleri, okulları, kampları bombalayan bu terör devleti bilmelidir ki, basın mensuplarımız Filistin'de yaşanan katliamı tüm dünyaya anlatmaya devam edecek.” şeklinde devam etti.

Kurum, “Buna ne soykırım suçlusu İsrail ne de onun destekçileri asla engel olamayacak.” diyerek durumu net bir şekilde belirtti.