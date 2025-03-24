Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'taki Yeniden İnşa Çalışmalarına Hız Verdi

Bakan Kurum, Yeniden İnşa Sürecini Hızla Sürdürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta devam eden yeniden inşa çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle destekledi. "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok" ifadesini kullanan Bakan Kurum, bölgedeki süreçleri 24 saat boyunca sürdüklerini vurguladı.

Yeniden İnşa Çalışmalarında Gelişmeler

Yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 74 bin 187 konut ve iş yeri inşa edilecek.

Yeni Yaşam Alanları ve Yapısal Güçlendirme

Bakanlık açıklaması, Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen yeni yaşam alanlarını da içeriyor. Burada 32 blokta 678 daire ve 99 ticari alan mevcut. Tüm blokların temellerinde zemin iyileştirmeleri yapılırken, toplam 3 bin 870 fore kazık kullanılarak sağlam temeller oluşturuluyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Emlak Konut tarafından Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında 536 ticarethane, 947 ofis ve 1291 konuttan oluşan 2 bin 774 bağımsız bölüm yapımına devam ediliyor. Ayrıca, TOKİ tarafından yürütülen Azerbaycan Mahallesi'nde ise 1110 konut ve 766 iş yeri inşa ediliyor.

Gecesi ve Gündüzü ile Süren Çalışmalar

Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımında, "Gece gündüz… 7/24… 11 ildeki şantiyelerimizde gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz" sözleri dikkat çekti.

İş Gücü ve Zemin İyileştirme

Kahramanmaraş şehir merkezindeki şantiyelerde yaklaşık 4 bin işçi çalışırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Dulkadiroğlu bölgesinde 91 hektar ve Onikişubat ilçesinde ise yaklaşık 191 hektar alanda çalışmalar yapıldığını bildirdi. Zeminin iyileştirilmesinde gerekirse 20-21 metre derinliğe kadar gidilebileceği kaydedildi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı ve TOKİ uzmanı Tufan Gümüş çalışmalara 7/24 devam ettiklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklamada Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümün teslim edildiği bilgisi verildi. Açıklamada, yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplam 74 bin 187 konut ve iş yerinin teslim edilmiş olacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, konuyla ilgili açıklamlarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklamada Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yeniden inşa ve ihya çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümün teslim edildiği bilgisi verildi. Açıklamada, yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplam 74 bin 187 konut ve iş yerinin teslim edilmiş olacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, konuyla ilgili açıklamlarda bulundu.