Bakan Kurum'dan Malatya Doğanyol'daki Afet Konutları Açıklaması

Bakan Kurum'dan Malatya Doğanyol Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'de meydana gelen Elazığ depreminde ağır hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inşa edilen TOKİ konutları hakkında önemli bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri. Sağlamlığı asrın felaketinde tek bir zarar görmemesiyle kanıtlandı, mimarisi güzelliğiyle göz dolduruyor" sözlerine yer verdi. Ayrıca, vatandaşların görüşlerine de yer vererek, "Malatyalı Erhan ağabeyimizin dediği gibi eski Doğanyol gitti, yepyeni bir Doğanyol geldi" ifadesini kullandı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, 4 yıl önceki depremin ardından Doğanyol ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen konutlarla çehrenin değiştiği belirtildi. İlçede toplamda 421 konut, 106 dükkan, 144 köy evi, 131 ahır ve 2 cami inşa edilmiştir.