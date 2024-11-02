Bakan Kurum'dan Malatya'ya Övgüler

Malatya'da Fahri Hemşehrilik Takdim Töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen Fahri Hemşehrilik Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Törende konuşan Kurum, Malatyalıların kendisi için taşıdığı anlamı vurguladı ve "Malatyalı kardeşlerimizin elinden hemşehrilik beratını almak, Battal Gazi'nin ve merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın hemşehrisi olmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Deprem Sonrası Kaydedilen İlerlemeler

Kurum, depremlerin ardından Malatya'nın sıcak insanlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade ederek, 180 bin konut yapımına başladıklarını belirtti. 1900 şantiyede 160 bin işçi, mimar ve mühendisle birlikte çalıştıklarını söyleyen Kurum, "Bugün Malatya'ya 4. kez geldim ve her defasında hayatın normale döndüğünü görmekteyim," diye ekledi.

Mücadele ve Birlik Mesajı

Bakan Kurum, vatandaşlarla birlikte sorunları çözüme kavuşturma taahhüdünde bulunarak, "Elimizi depremzede kardeşlerimizin elinden çekmeyeceğiz. Yeni yuvalarımızda ailelerimizin neşe içinde oturana kadar burada olacağız," dedi. Ayrıca terör örgütlerine yönelik kararlılığın altını çizen Kurum, milli birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Törende Kurum'a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edilirken, programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri ve yerel yöneticiler de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince fahri hemşehrilik beratı verildi. Fahri hemşehrilik beratının Bakan Kurum'a takdimi için düzenlenen törene AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda), Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda 2) de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Malatya Büyükşehir Belediye Meclisince fahri hemşehrilik beratı verildi. Fahri hemşehrilik beratının Bakan Kurum'a takdimi için düzenlenen törene AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci (solda), Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda 2) de katıldı.