Bakan Kurum'dan Özkan'a Sert Tepki

Bakan Kurum'dan Sert Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler hakkında sert bir eleştiride bulundu.

Mesnetsiz İfadeler

Bakan Kurum, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Özkan'ın sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin liderine, siyasi ahlaktan ve devlet terbiyesinden yoksun bir şekilde dil uzatan düzeysiz şahısların bu mesnetsiz ifadeleri ayaklarımızın altındadır," ifadelerini kullandı.

Kirli Siyaset Anlayışına Dikkat

Kurum, sözlerini sürdürerek, "Parti içi kısır çekişmelerini siyasi alana tahvil edip güya Cumhurbaşkanımızı hedef almaya çalışan bu kirli siyaset anlayışını telin ediyorum," dedi. Bu açıklamalar, siyasi tartışmaların giderek kızıştığı bir dönemde geldi.