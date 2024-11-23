Bakan Kurum: Deprem Bölgesi Dünyanın En Büyük Şantiyesi Olacak

Bakan Kurum, Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen Meydan ve Ticaret Merkezi temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bugün deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye sahası haline dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

160 Bin Emekçi ile Yeni Yuvalar İnşa Ediyoruz

İlk günden bu yana 160 bin emekçi kardeşimiz ile birlikte yeni yuvalar inşa etmek için durmaksızın çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Şu ana kadar 130 bin ailemizi sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturduk" dedi.

2025 Yılında Her Aileye Ev

2025 sonuna kadar deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir vatandaş kalmayacağına dikkat çeken Kurum, "Yıl sonuna kadar 50 bin konut daha tamamlayarak toplamda 200 bin yuva teslim etmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Adıyaman'daki Yenilikler

Adıyaman'da 17 bin 713 yeni konut ve iş yerinin hayat bulduğunu belirten Kurum, yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine ulaşmasını hedefliyoruz dedi. Ayrıca, şehirdeki yeni projelerin 42 bin 136 ev ve iş yeri ile sonuçlanacağını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurum, Türkiye'nin birliğine vurgu yaparak, "Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım" çağrısında bulundu. Kardeşlik ve dostluğun büyütülmesi gerektiğini belirtti.

Mücadeleye Devam

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız süreceğini ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Biz buradayız ve buradan ayrılmayacağız" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.