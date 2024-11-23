DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.406.719,41 0,51%

Bakan Kurum: Deprem Bölgesi Dünyanın En Büyük Şantiyesi Olacak

Bakan Kurum, Adıyaman'da yaptığı konuşmada deprem bölgesinin yeniden inşası için 160 bin emekçi ile çalıştıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:25
Bakan Kurum: Deprem Bölgesi Dünyanın En Büyük Şantiyesi Olacak

Bakan Kurum, Deprem Bölgesindeki Çalışmaları Duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen Meydan ve Ticaret Merkezi temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bugün deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye sahası haline dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

160 Bin Emekçi ile Yeni Yuvalar İnşa Ediyoruz

İlk günden bu yana 160 bin emekçi kardeşimiz ile birlikte yeni yuvalar inşa etmek için durmaksızın çalıştıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Şu ana kadar 130 bin ailemizi sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturduk" dedi.

2025 Yılında Her Aileye Ev

2025 sonuna kadar deprem bölgesinde evine girmeyen tek bir vatandaş kalmayacağına dikkat çeken Kurum, "Yıl sonuna kadar 50 bin konut daha tamamlayarak toplamda 200 bin yuva teslim etmiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Adıyaman'daki Yenilikler

Adıyaman'da 17 bin 713 yeni konut ve iş yerinin hayat bulduğunu belirten Kurum, yıl sonuna kadar bu sayının 30 bine ulaşmasını hedefliyoruz dedi. Ayrıca, şehirdeki yeni projelerin 42 bin 136 ev ve iş yeri ile sonuçlanacağını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kurum, Türkiye'nin birliğine vurgu yaparak, "Gelin ayrıştırıcı değil birleştirici olalım" çağrısında bulundu. Kardeşlik ve dostluğun büyütülmesi gerektiğini belirtti.

Mücadeleye Devam

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız süreceğini ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Biz buradayız ve buradan ayrılmayacağız" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Gölbaşı 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleşti
2
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor
3
Batı Trakya Türkleri Nafplion'daki Tarihi Hamamın Restorasyonunu Sevinçle Karşıladı
4
Beylikdüzü'nde Fabrika Yangınına 14 Saatlik Müdahele: Çökmeler Meydana Geldi
5
Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'nda Eğitimler Devam Ediyor
6
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
7
Londra'da 24 Saatte 3 Şüpheli Paket Alarmı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı