Bakan Kurum: Depremzedeler için 3 bin 481 Şantiyede Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Deprem Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, çalışmaların aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 182 bin mimar, mühendis, işçi ile çalıştığımız 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7 gün 24 saat tam gaz devam." ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaşımında; bölgenin ihya ve inşa çalışmalarına katkı sağlayan TOKİ Uzmanı Tufan Gümüş ve Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alparslan Özkan'ın duygu ve düşüncelerini aktardığı bir video da yer aldı.