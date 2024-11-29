Bakan Kurum: 'Doğanın Yeniden İyileşmesi İçin Mali Destek Şart'

Bakan Kurum, TRT World Forum 2024'te Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, insanlığın doğanın yeniden kendisini toparlaması için finansal destek meselesini acilen çözmesi gerektiğini belirtti. TRT World Forum 2024'te yaptığı konuşmada, "Dünyanın kirletilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin suçu neredeyse yoktur," dedi.

İklim Krizi ve Doğa İlişkisi

Bakan Kurum, forumda "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı. Dünyanın en zor dönemlerinden birini geçirdiğine dikkat çeken Kurum, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu acılara değindi. "İklim krizinin getirdiği sorunlarla global bir yıkımın eşiğindeyiz," diyen Kurum, doğanın yenilenme potansiyelini tartışmanın önemine vurgu yaptı.

Türk-İslam Medeniyetinin Doğa Anlayışı

Kurum, doğa ile insan uyumu konusunda Türk-İslam medeniyetinin örnek alındığını ifade ederek, "Medeniyetimiz, doğal dengeyi korumayı emreder," şeklinde konuştu.

Adil Bir Dünya İçin Mücadele

İstanbul'dan dünyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adil gelecek vizyonunu sunduğunu belirten Bakan Kurum, "Daha adil bir dünya mümkündür ve bir gün mutlaka kurulacaktır," dedi. Türkiye'nin Akdeniz Havzası'ndaki iklim değişikliği ile karşı karşıya kalmasına ve yaşanan afetlere dikkat çekti.

Yenilenebilir Enerji ve Sıfır Atık Projesi

Kurum, Türkiye'nin son on yılda yenilenebilir enerji kapasitesini iki katına çıkardığını ve önümüzdeki on yılda bu kapasitenin dört kat artacağını söyledi. Ayrıca, Sıfır Atık projesinin önemine değinerek, "Toplamda 60 milyon ton atığı geri kazandırdık," ifadelerini kullandı.

İklim Kanunu

Kurum, bu yıl yürürlüğe girecek İklim Kanunu'nun iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin iklim krizinin maliyetinin en az katkısı olan ülkelere yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Konusundaki Duruş

Kurum, Filistin meselesine de değinerek, Türkiye'nin adil bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğini ifade etti. "Türkiye Cumhuriyeti, İsrail ile ilişkilerini tamamen dondurmuş durumda ve Filistin'e en çok yardımcı olan ülke konumunda," dedi.

Oturumda, Absolute Foods Kurucusu Agam Khare, EKI Enerji Hizmetleri Genel Müdürü Bhuwan Shukla, Çevre Savunma Fonu müdürü Christopher Dekki, E+ Enerji Geçiş Enstitüsü direktörü Dr. Rosana Rodrigues dos Santos ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye temsilcisi Stephen John Cahill da konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'te "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği TRT World Forum 2024'te "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" başlıklı oturumun açılış konuşmasını yaptı.