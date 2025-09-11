Bakan Kurum duyurdu: Emlak Katılım ile faizsiz ev, işyeri ve araç dönemi

Bakan Kurum tanıttı: Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin tanıtımını Beyoğlu’ndaki bir otelde gerçekleştirdi. Kurum, sistemin milletin hizmetine sunulmasından duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdi.

"Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak."

Sistemin kapsamı ve hedefleri

Kurum, Türkiye'de son çeyrek asırdır vatandaşların daha iyi koşullarda yaşaması için yenilikçi adımlar atıldığını belirterek, ailelerin güvenli evlerde, esnafın kira derdi olmadan iş yerlerine ve vatandaşların hayal ettikleri araçlara kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Bakan Kurum, devletin desteğiyle vatandaşları hayallerine kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan, daha önce hayata geçirilen projeleri hatırlatarak şunları paylaştı: "Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı şekilde tamamlayıp, vatandaşımıza teslim edeceğiz."

Sistemin işleyişi: İki model

Bakan Kurum, sistemin hem ev hem iş yeri hem de araç edinimini kolaylaştıracağını belirterek, sistemin Emlak Katılım Bankası aracılığıyla tasarruf finansman sektörüne ilk kez bir kamu bankasının girdiğini vurguladı:

"Vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle, bir ilki gerçekleştiriyor, Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz."

Kurum, sistemde iki model olacağını açıkladı. Birinci modelde aylık noter huzurunda yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanacak; bu destekle vatandaş istediği evini, iş yerini veya aracını alabilecek. İkinci model olan "Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman" modelinde ise çekiliş olmayacak; katılımcı teslimat tarihini kendi belirleyebilecek, peşinat ödeyerek ya da taksitlerle ödemenin kalanını tamamlayarak mal edinimini gerçekleştirebilecek. Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından kalan tutar Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak.

"Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak... İkinci modelde ise çekilişin olmadığı, 'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman' modelimizi uygulayacağız."

İş birlikleri ve uygulama

Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yürütülen çalışmaların sürdüğünü; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile yakın zamanda projeler geliştirileceğini bildirdi. Kurum, sistem sayesinde İstanbul'da ev alacak vatandaşların TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle faizsiz konut edinebileceklerini kaydetti.

"Ardı ardına ortaya koyduğumuz yenilikçi konut, işyeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğunu, refahını sağlamaktan başka gayemiz..." ifadeleriyle hedeflerini dile getirdi.

Programdan notlar

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin ilk reklam filmi katılımcılara gösterildi. Tanıtıma BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Emlak Katılım Genel Müdürü ve Emlak Katılım Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Onur Gök, İstanbul Valisi Davut Gül ile finans sektöründen temsilciler, iş insanları ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Birpınar, Gök ve Kavcıoğlu Bakan Kurum'a hediye takdim etti. Program, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

