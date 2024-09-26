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Bakan Kurum Hatay'da Deprem Konutlarını İnceledi

Bakan Kurum, Hatay'da deprem konutlarını inceledi ve kentsel dönüşüm için belediyelere uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:51
Bakan Kurum Hatay'da Deprem Konutlarını İnceledi

Bakan Kurum Hatay'da Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesinde yapılan deprem konutlarını inceledi. Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Dün itibarıyla hem Ankara'nın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Bakanlığımız nezdinde bekleyen bir personel talebi kalmadı." ifadelerini kullandı.

Deprem Bölgesine Desteğini Sürdüreceğiz

Kurum, yaptığı konuşmada, ülkenin çeşitli illerinde deprem nedeniyle süren çalışmalara devam edeceklerini belirtti. "Ekonomisiyle, ticaretiyle, turizmiyle 11 il ayağa kalkana kadar buradan ayrılmayacağız." diyen Kurum, milletin yanında olacaklarını vurguladı.

Ulu Cami'nin Restorasyonu

"Hala yanlış bilgi verenler var" diye belirten Kurum, Hatay'daki Ulu Cami'nin restorasyon sürecinin yavaş ilerlediğini ifade etti. "O yüzden herkesi aynaya bakmaya davet ediyorum, yapmayacaksanız bırakın," dedi.

Belediyelere Çağrıda Bulundu

Başka bir önemle, İzmir Körfezi'nin temizlenmesine işaret eden Kurum, "Belediyelerimizin bahanelerin arkasına saklanma lüksü yok." diyerek, her belediyenin üzerine düşeni yapmasını istedi. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Mülkiyet Hakkı ve Dönüşüm Projeleri

Deprem bölgesindeki mülkiyet hakları ve dönüşüm projeleri üzerinde duran Kurum, "Rezerv alanlarda vatandaşlara projelerini yapıp, tapularını teslim edeceğiz" şeklinde vurguladı. Ayrıca, komşuluk ilişkilerinin korunacağını belirtti.

Kurum, açıklamalarının ardından Gülderen'deki konutlarda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

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