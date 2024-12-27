Bakan Kurum: Hatay'daki Depremzedeler 2025'te Evine Kavuşacak

Hatay'da Depremzedelere Müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay ve 10 ilde evine girmeyen depremzede kalmayacak dedi. Bu hedefle çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Toplantı

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Kurum, "Zor bir afeti hep birlikte yaşadık. O günden beri el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Kurum, Hatay'ı daha iyi bir hale getirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz" diye ekledi.

Teşekkür ve Katılımcılar

Bakan Kurum, bugüne kadar çalışmalara katılan ve depremzedelerin sorunlarıyla ilgilenen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Toplantıda Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, Hatay Valisi Mustafa Masatlı gibi önemli isimler katıldı.

Ayrıca, AK Parti ve MHP Hatay milletvekilleri ile CHP'li, BBP'li, TİP'li ilçe belediye başkanları da toplantıda hazır bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.