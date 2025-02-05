Bakan Kurum: 'Hiçbir Belediye Başkanı, Kentsel Dönüşümle İlgili Talebinin Engellendiğini İddia Edemez'

Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bugün hiçbir belediye başkanı bana 'Ben bakanlığa gittim. Kentsel dönüşümle ilgili bir talepte bulundum ancak benim işim, projem engellendi' diyemez" dedi.

Muhalefetin Eleştirilerine Yanıt

Kurum, muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine değinerek, "Göreve geldiğimden beri her hafta bölgede bulunuyorum" ifadesini kullandı. Ayrıca, depremin yaralarını onarmak için yalnızca fotoğraf çekmenin yeterli olmayacağını, gerçek çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Deprem Politikaları ve Eleştiriler

Kurum, muhalefet partilerinin sözlerini hatırlatarak, "Hatırlayın, deprem sırasında bedava konut yapma sözü verdiler. Peki, hangi belediye bir konut yapıp vatandaşın yarasına merhem oldu?" diyerek eleştirilerde bulundu.

İstanbul Depremi ve Hedefler

Bakan Kurum, İstanbul için de özel bir uyarıda bulunarak, "600 bin acilen yıkılacak binadan bahsediyoruz. İstanbul'daki bir depremi, ne İstanbul ne de ülkemiz kaldırabilir" dedi ve kentsel dönüşüm konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Geçmişten Bugüne Çizgi

Kurum, eleştirilerin haksız olduğunu savunarak, geçmişte ve günümüzde yapılan projeleri değerlendirdi. "25 yıldır gece gündüz millet ne bekliyorsa onu yaptık. Eleştirenler, kendi yönettikleri belediyelerde daha bir çamuru bile temizleyemediler" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin İstismarı Üzerine

Bakan, deprem bölgesinde yaşanan istismar politikalarına karşı çıkarak, "Siyasi malzeme yapmak, depremzedeleri istismar etmek insafsızlık. Siyaseti buradan çekin" ifadelerini kullandı.

Sonuç ve İzleme

Son olarak, Bakan Kurum, Ege Denizi'ndeki depremlerin takip edildiğini vurgulayarak, bu konuda gereken tedbirlerin alındığını belirtti.