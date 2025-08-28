DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

Bakan Kurum: İzmir'de Yanan Köy Evlerinin Temeli Yarın Atılıyor

Bakan Kurum, İzmir Ödemiş'te orman yangınlarında hasar gören köy evlerinin yapımına yarın başlanacağını; TOKİ tarafından 161 bağımsız bölüm inşa edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:21
Bakan Kurum: İzmir'de Yanan Köy Evlerinin Temeli Yarın Atılıyor

Bakan Kurum: İzmir'de yanan köy evlerinin temeli yarın atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınlarında hasar gören köy evlerinin yeniden inşasına yarın başlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, sürecin hızla ilerleyeceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

TOKİ tarafından 161 bağımsız bölüm inşa edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından orman yangınlarında hasar gören Ödemiş'teki 4 mahallede; 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere toplam 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş'teki köy evleri, yörenin ihtiyaçlarına göre dört tipte tasarlanacak.

Diğer bölgelerdeki çalışmalar

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek. Ayrıca, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına da gelecek günlerde başlanacağı bildirildi.

Bakanın paylaşımı

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz.

Yetkililer, çalışmaların planlandığı takvime uygun ilerletileceğini ve afet bölgesindeki vatandaşların en kısa sürede yeni konutlarına kavuşmasının hedeflendiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Binali Yıldırım: TBMM'de "Terörsüz Türkiye" için Milli Dayanışma Komisyonu
2
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor
3
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor
4
Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları
5
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi