Bakan Kurum: İzmir'de yanan köy evlerinin temeli yarın atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınlarında hasar gören köy evlerinin yeniden inşasına yarın başlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, sürecin hızla ilerleyeceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini belirtti.

TOKİ tarafından 161 bağımsız bölüm inşa edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından orman yangınlarında hasar gören Ödemiş'teki 4 mahallede; 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere toplam 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş'teki köy evleri, yörenin ihtiyaçlarına göre dört tipte tasarlanacak.

Diğer bölgelerdeki çalışmalar

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek. Ayrıca, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına da gelecek günlerde başlanacağı bildirildi.

Bakanın paylaşımı

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz.

Yetkililer, çalışmaların planlandığı takvime uygun ilerletileceğini ve afet bölgesindeki vatandaşların en kısa sürede yeni konutlarına kavuşmasının hedeflendiğini vurguladı.