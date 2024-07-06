Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları yerinde inceledi

BAKAN KURUM KAHRAMANMARAŞ'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta, merkez rezerv alanlarında devam eden şantiyelerde incelemelerde bulundu. Kurum, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, deprem bölgesindeki son durumu değerlendirdi.

Bakan Kurum, kardeş ülke Azerbaycan tarafından inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan acıyı unutmadıklarını ve yaraların sarılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Kurum, görevine tekrar getirilmesinin ardından ilk ziyaretlerini vatandaşların taleplerini dinlemek, projeleri yerinde incelemek ve alınması gereken kararları görmek amacıyla deprem bölgesine yaptığını söyledi.



İLK ZİYARETLER MALATYA VE KAHRAMANMARAŞ

Bakan Kurum, ilk ziyaretini Malatya'ya yapmış, ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelmişti. Buradan Hatay'a gideceğini belirten Kurum, deprem bölgesinin ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Deprem bölgesindeki ziyaretlerin düzenli olarak sürdürüleceğine işaret eden Kurum, "Bir ayağımız, gönlümüz, kalbimiz her zaman deprem bölgesinde olacak. Hep söylediğimiz gibi deprem bölgesinin derdi derdimiz, sevinci hepimizin sevinci olacak. Tek arzumuz, isteğimiz deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak, Kahramanmaraş'ımızı eski güzel günlerine kavuşturmak" ifadelerini kullandı.



DEPREMİ SİYASET ÜSTÜ GÖRMEK

Depremi siyasi bir malzeme yapmaksızın, siyaset üstü bir anlayışla muhalefet belediyeleri ve tüm sivil toplum örgütleriyle süreci yönetmek istediklerini belirten Kurum, 6 Şubat'ta halkı yasa boğan depremlerin hüznünü ilk günkü gibi yüreklerinde taşıdıklarını ifade etti. Deprem döneminde adeta milli mücadele ruhunun ortaya koyulduğunu ve bu durumun çok önemli olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN HÜKÜMETİ'NİN DESTEKLERİ

Azerbaycan Hükümeti'nin "tek millet iki devlet" şuuruyla inşa ettiği konutların bir kısmının bitme aşamasına geldiğini belirten Kurum, "O zaman temelini attığımız okulumuzda bu eğitim öğretim yılında depremzede çocuklarımız eğitim görecek. Emin olun bu mutluluk paha biçilmez bir değer" dedi.

İncelemeler neticesinde alınacak kararlarla yapılması gereken işlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her afette verdiği sözleri tutan, kararlı bir şekilde yerine getiren anlayışla tek tek yerine getirileceğini ifade eden Kurum, deprem, sel, heyelan gibi afetlerde verdikleri sözlerin tutulduğuna işaret etti.



6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN MALİ FATURASI

6 Şubat depremlerinin mali faturasının 104 milyar doları aştığını belirten Kurum, 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen afet nedeniyle devasa bir alanda çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. Bakanlık, iştirakler ve TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan konutların sayısının 276 bine ulaştığını ve yerinde dönüşümle ilgili vatandaşların taleplerinin de gerçekleştirildiğini söyledi.

4 bin 500 köyde vatandaşların mümkünse yerinde, değilse toplu alanlarda köy konutlarının yapım sürecinin yürütüldüğünü belirten Kurum, bugüne kadar 76 bin konutun teslim edildiğini ifade etti. Hedeflerinin yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve ardından afette zarar görmüş tüm konutları şehrin ihtiyaçlarını gözeterek yapıp teslim etmek olduğunu vurguladı. Bugüne kadar Kahramanmaraş özelinde 17 bin 592 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini aktardı.



BÖLGEDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Bakan Kurum, belirlenen rezerv alanlarda da şehrin ihtiyaçlarına yakışacak projelerin zemin artı 3-4 katı, imkan yoksa 5 katı geçmeyecek şekilde yürütüldüğünü belirtti. Esnafın, sivil toplum örgütlerinin taleplerini dikkate alarak bu projeleri yapmak ve vatandaşın taleplerini gözetmek üzere çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ın Boğaziçi, Vadi ve Akçalı mahallelerinde heyelan riskine karşı bilim insanlarınca çalışmalar yapıldığını ve ön rapor hazırlandığını belirten Kurum, bölgenin yerleşimine uygunluğu ile ilgili kararın Ekim ayı içinde vatandaşlara duyurulacağını ifade etti.



DEPREMZEDELERİN YANINDA OLMA SÖZÜ

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki insanların yüzleri gülene kadar çalışmalara devam edeceklerini ve tüm ekiple afetzede kardeşleri bir an bile yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Yeni yuvalarına kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacağını, bir elin daima deprem bölgesinde olacağını ifade etti.

Proje alanlarını tek tek ziyaret ederek, vatandaşların beklentilerini yerinde dinlemek ve hızlı kararlar almak suretiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, tüm ekibin deprem bölgesinde vatandaşın ayağına gideceğini söyledi.



EKONOMİ VE SANAYİNİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI

Bakan Kurum, sanayi, ticaret ve ekonominin yeniden eski haline gelene kadar sahada olacaklarını belirterek, esnafın yüzü gülene kadar çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şartlar ne olursa olsun yapılması gereken tüm çalışmaların devletin tüm kudretiyle yapılacağını vurguladı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kurum, Kahramanmaraş'ta raylı sistemlerle ilgili bir çalışma başlatıldığını ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda bir müjdeyi paylaşacağını belirtti.

