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Bakan Kurum: Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesidir

Bakan Kurum, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, 'Bu bir milli güvenlik meselesidir' dedi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:17
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesidir

Bakan Kurum, Osmaniye'de Kentsel Dönüşüm Meselesini Vurguladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye'de yaptığı açıklamada kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bununla ilgili mücadeleyi de topyekun yapmamız gerekiyor" dedi.

Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Kurum, Akyar Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen afetzede ailelerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını depremzedelere iletti.

Zor Günler ve Geçmişten Dersler

Kurum, millet olarak zorlu günler geçirdiklerini belirterek, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi. Konya'da yaşanan 4 katlı binanın çöküşünü hatırlatarak, "Bu acı olay bizlere kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Hareket Geçirme Çağrısı

Kurum, riskli yapıları olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Gelin hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Kentsel dönüşüm projelerine gereken önemi verelim" açıklamasında bulundu. Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Kurum, bütün binaların dönüştürülmesi noktasında hassasiyetle davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Altyapı Çalışmalarına Önem Veriliyor

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki altyapı çalışmalarına da değinerek, "Deprem bölgesinde 11 bin kilometreyi bulan altyapı faaliyetleri yürütülüyor. Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir altyapı faaliyetine imza atıyoruz" şeklinde konuştu. Osmaniye'de bugüne kadar toplamda 7 bin 337 konut ve iş yerinin depremzedelere teslim edildiğini bildirdi.

Birlikte Şehirleri Yeniden İnşa Edeceğiz

Kurum, şehirlerin geleceği için bundan sonra da var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayarak, "Depremzedelerin ellerini şehirler ayağa kalkıncaya kadar asla bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Esenevler İstasyon Caddesi rezerv yapı alanı projesinin de 30 Ocak'ta inşasına başlanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ2), Osmaniye'nin Merkez Akyar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ2), Osmaniye'nin Merkez Akyar Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen bazı afetzede ailelerin evini ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ2), Osmaniye'nin Merkez Akyar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ2), Osmaniye'nin Merkez Akyar Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen bazı afetzede ailelerin evini ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

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