Bakan Kurum, Lübnanlı Mevkidaşı Nasır Yasin ile Görüştü

Çevre Bakanı Murat Kurum'dan Önemli Görüşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ile bir araya geldi. Bu görüşmenin, Türkiye ve Lübnan arasındaki çevresel işbirliğini pekiştirmesi bekleniyor.

İkili Görüşme ve Önemi

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin gerçekleştirdiği heyetler arası toplantıya katıldıklarını duyurdu. Ardından, Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sürdürülebilir Gelecek Vurgusu

Kurum, Lübnan ile çevresel işbirliğinin önemine değinerek, "Bu işbirliği, sadece iki ülkenin değil, aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir geleceğine de katkılar sunacaktır." dedi. Ayrıca, görüşmenin işbirliği ilişkilerini geliştireceğine inandığını vurguladı.

Türkiye'nin Desteği

Kurum, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanının liderliğinde Lübnan'ın ve Lübnan halkının refah, istikrar ve güvenliği için destek vermeye devam edeceğini belirtti. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğinin güçlendirileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.