Bakan Kurum: Malatya'da Deprem Konutlarının Yüzde 93'ü İnşaat Aşamasında

Deprem Bölgesinde Konut Seferberliği Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'da yaptığı açıklamada, toplamda 391.741 bağımsız bölüm ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Kurum, "Tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır." dedi.

Malatya'da Üç Ayrı Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, 2 Temmuz'dan itibaren Malatya'yı altıncı kez ziyaret ettiğini belirtti. Malatya'nın, "asrın felaketi" ile zor günler geçirdiğini vurgulayan Kurum, "Bu güzel şehrin insanları dayanışma ruhu ile bu süreci aşmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

2024 ve 2025 Vizyonu

Bakan Kurum, Ocak 2024 itibarıyla 201 bin konutun teslimini gerçekleştireceklerini belirtti. "Malatya'da inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83'ü tamamlandı." diyen Kurum, 2025 sonuna kadar 452.983 konut sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, "Evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak." şeklinde konuştu.

Kültürel Miras ve Sosyal Donatıların Önemi

Bakan Kurum, kentin inşasında sosyal donatılara, çarşı ve pazarlara da önem verdiklerini, özellikle ecdat yadigarı eserleri unutmadıklarını söyledi. Söğütlü Camisi'nin temelinin atıldığını vurgulayan Kurum, "Kentimizi 6 Şubat'tan daha güçlü bir hale getireceğiz." dedi.

Depremden Sonra Müdahale ve Sürekli Destek

Kurum, deprem bölgesinde her an vatandaşlarıyla birlikte olduklarını, "Biz deprem bölgesinden elimizi hiçbir zaman çekmedik." diyerek, siyasi çıkarlar için acıları istismar etmeyen bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti. Ayrıca, 182 bin kişinin eş zamanlı olarak çalıştığını hatırlattı.

Son olarak, Bakan Kurum, depremzedelerin mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Annenin kalbi huzur bulana kadar burada olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Malatya Valisi Seddar Yavuz (sol 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 3), AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca (sol 3), TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur (solda 2), Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit (solda), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sağda 2) ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın (sağda) da hazır bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Malatya Valisi Seddar Yavuz (sol 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağ 3), AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca (sol 3), TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur (solda 2), Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit (solda), AK Parti İl Başkanı Namık Gören (sağda 2) ve Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın (sağda) da hazır bulundu.