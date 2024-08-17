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Bakan Kurum Malatya’da Konuk Oldu: Güçlü Türkiye İçin Hedefler Belirledi

Bakan Kurum, Malatya'da konut teslimlerinin devam edeceğini vurguladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içinde ziyareti müjdeleri arasında.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:47
Bakan Kurum Malatya’da Konuk Oldu: Güçlü Türkiye İçin Hedefler Belirledi

Bakan Kurum Malatya'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Eylül ayında 24 bin konutun teslim edileceğini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu sayının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kimi Zaman Duygusal Anlar Yaşandı

Bakan Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, o acıların halen kalplerinde olduğunu vurguladı. 'Malatya, 2020 ve 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük felakette büyük acılar çekti. Ancak birlikte ayağa kalkmayı başardık' dedi.

Yeni Konut Projeleri ve Hedefler

Kurum, yıl sonuna kadar toplamda 200 bin konut teslim etmeyi planladıklarını, Malatya'da 7 bin 881 depremzede aileyi yeni evlerine kavuşturduklarını, 79 bin 133 konutun yapımının sürdüğünü kaydetti.

İleriye Dönük Hedefler ve Vizyon

'Türkiye Yüzyılı' hedefinin önemine değinen Kurum, 2025 yılı sonunda depremzede vatandaşların güvenli hayatlarına kavuşacaklarını belirtti. 'Bizim kimseyle kişisel bir derdimiz yok, derdimiz deprem bölgesine hizmet etmek' dedi.

Halka Duyulan Güven

Son olarak, Türkiye'nin iki farklı zihniyetin mücadelesine sahne olduğunu vurgulayan Kurum, halkın yanında olduklarını ifade etti. 'Biz, geçmişimizi unutmadan geleceğimizi inşa edeceğiz' şeklinde konuştu.

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