Bakan Kurum Malatya'daki Projeleri Değerlendirdi

Bakan Kurum'dan Malatya'daki Projelerle İlgili Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem sonrası yapılacak projeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Niyazi Mısri Mahallesi'nde gerçekleştirilecek projenin ilk etap ihalesinin 30 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildiren Bakan Kurum, rezerv alan ve konut projelerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Kentsel Dönüşüm ve Hak Sahipliği

Bakan Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, AFAD'da hak sahibi olan vatandaşların AFAD'dan, hak sahibi olmayanların ise proje sınırları içerisinde kentsel dönüşümden faydalanacağını belirtti. Bu kapsamda depremzedelere, bulundukları bölgede komşuları ile birlikte yaşayabilecekleri konutların yapılmasının hedeflendiğini söyledi:

“Düzgün bir iş, düzgün bir proje olsun istiyoruz. Burada yaşayan her vatandaşımıza konutlarımız yetecek.”

Gelecekteki Sosyal Donatılar

Bakan Kurum, projelerin sadece konutlarla sınırlı kalmayacağını, sosyal donatı alanlarıyla birlikte bir bütün oluşturacağını vurguladı:

“Bu projeleri gerçekleştirmezsek, şehre olan canlılığı ve ticareti sürdüremeyiz. Otopark, yeşil alan ve çocuk oyun alanları ile bütünleşmiş bir çevre oluşturmayı amaçlıyoruz.”

Devam Eden Ziyaretler

Malatya'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Bakan Kurum, depremzede bir aileyi de ziyaret etti. Yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyen Kurum, şunları ifade etti:

“Bu süreç tamamlanana kadar burada olmaya devam edeceğiz.”

Depremzedelerden Teşekkür

Depremzede olan Şahin Karadağ ise Bakan Kurum'un ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirterek, “Konutları bir yılda tamamlayıp bizlere teslim ettiniz. Çok şükür, bir eksiğimiz yok.” dedi. Bakan Kurum'un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklerinden dolayı minnettarlıklarını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesini ziyaret etti.