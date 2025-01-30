Bakan Kurum, Malatya Gelinciktepe’deki Deprem Konutları Hakkında Açıklama Yaptı

Bakan Kurum’dan Malatya Deprem Konutları Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrası Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen konutlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Gelinciktepe'de Devam Eden Proje

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir videoda, Gelinciktepe bölgesinde toplamda 8 bin 914 konut inşa edileceğini ve bunlardan 2 bin 175'inin tamamlandığını belirtti. Kurum, "Malatya'mızda evlerimiz TOKİ ile en güzelinden, en iyisinden. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor." ifadelerini kullandı.

Malatya’nın Yeniden İnşası

Bu projeyle, depremin yaralarının sarılmasına ve Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasına önemli bir katkı sağlanacak. Bakan Kurum'un açıklamaları, bölgedeki yaraların hızlı bir şekilde sarılması noktasında umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesindeki 8 bin 914 konutun 2 bin 175'inin tamamlandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesindeki 8 bin 914 konutun 2 bin 175'inin tamamlandığını bildirdi.