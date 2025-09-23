Bakan Kurum New York'ta BAE'li Shamsi ile Görüştü: Sıfır Atık ve COP31 Masada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ele alınan konular

Toplantıda Sıfır Atık hareketi, Türkiye'nin COP31 adaylığı, su kaynaklarının yönetimi ve İklim Kanunu gibi başlıklar ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşme verimli geçti.

Görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Sayın Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kıymetli mevkidaşıma, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ve İklim Kanunu başta olmak üzere çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz çalışmaları anlattım. İklim kriziyle mücadelede, uluslararası işbirliğine verdiğimiz önemi vurgulayarak ülkemizin COP31 adaylığına destek beklediğimizi ilettim. Alternatif su kaynakları yönetimi başlığında yeni teknolojiler geliştirme konusunda işbirliği içinde olma iradesi ortaya koyduk. Gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin yeni ortak çalışmalarımız adına daha da güçlenmesini diliyorum."

