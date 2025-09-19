Bakan Kurum Sındırgı'da Temel Attı: 531 Bağımsız Bölüm İnşa Edilecek

Bakan Kurum Sındırgı'da Temel Atma Törenine Katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evleri hasar gören vatandaşlarla Balıkesir Sındırgı'da düzenlenen temel atma töreninde bir araya geldi.

Tarih ve Taahhüt

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlara söz vererek en geç 1,5 ay içinde yeni evlerin temelini atacaklarını söyledi.

Depremden 1 ay sonra Sındırgı ve Bigadiç'te köy evleri ve TOKİ konutlarının inşa süreci başlatıldı. Törene katılan Sındırgılı vatandaşlar, Bakan Kurum'a eşlik etti; köylü kadınlar Kurum ile kürsüye çıkarak butona basıp kendi evlerinin temelini attı.

Proje Detayları

TOKİ tarafından Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutu, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere toplam 531 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Bakan Kurum'un talimatıyla Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarından 100'ü de depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilecek.

Bakanın Mesajı

Törene ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda Kurum, "Söz verdiğimiz gibi depremden 1 ay sonra yeni yuvalarımızın temellerini hep birlikte attık. Sındırgı ve Bigadiç'te 385 köy evi ile 135 konutumuzu bir yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

