Bakan Kurum, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısında İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

Bakan Kurum, TDT Çevre ve Ekoloji Bakanları 1. Toplantısı'nda Konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çevre ve Ekoloji Bakanları 1. Toplantısı'nda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kurum, "500'ün üzerinde millet bahçesi projesi yapan, korunan alan büyüklüğünü 2011'deki oranın iki katına çıkaran, ormanlaştırmada Avrupa'nın lider ülkesi olan Türkiye, bildirgede yer alan yeşil ve korunan alanların etkin yönetimine dair tüm tecrübesini sunmaya hazırdır" dedi.

COP29 Konferansı'ndaki Beklentiler

Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin uzun dönemli iklim stratejisini ve yol haritasını dünya ile paylaştıklarını belirtti. Toplantıda imzalanan Bakanlar Bildirgesi ile iklim değişikliği konusunda somut adımlar atılacağı umudunu vurguladı.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Kurum, son 50 yılda meydana gelen 11 binden fazla afette, 2 milyonun üzerinde can kaybı yaşandığını ve küresel çapta 4,5 trilyon dolarlık ekonomik kaybın göğüslenmek zorunda kaldığını ifade etti. Özellikle, iklim değişikliğinin etkilerinden en çok suçu en az olan ülkelerin etkilendiğini belirtti.

Daha Adil Bir Dünya İçin Çabalar

Murat Kurum, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatındaki kardeş ülkelerle iş birliği içinde daha adil bir dünya için çabalarını sürdüğünü dile getirdi. Bu bağlamda, Özbekistan'ın önerisiyle başlatılan Orta Asya İklim Diyaloğu ve Kazakistan'ın ev sahipliğini üstleneceği Bölgesel İklim Zirvesi'nin önemine dikkat çekti.

Yeşil Vizyon Belgesi ve Ortak Faaliyetler

6 Kasım'da Bişkek'te imzalanan Türk Yeşil Vizyon Belgesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Kurum, Türkiye'nin çevre, atık su ve sıfır atık alanlarında küresel ödüllere layık görülen uygulamalar geliştirerek dost ülkelerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Bakan, teşkilat bünyesinde düzenli olarak bir araya gelmenin ve uzman düzeyinde bir çalışma grubu oluşturmanın kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.