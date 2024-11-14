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Bakan Kurum: Türkiye'nin COP31 Adaylığı İklim Değişikliği İçin Kritik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Türkiye'de yapılmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:07
Bakan Kurum: Türkiye'nin COP31 Adaylığı İklim Değişikliği İçin Kritik

Bakan Kurum'dan COP29 Değerlendirmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de süren COP29 Zirvesi'nde Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki rolünü değerlendirdi. Bakan Kurum, "Türkiye'nin, Akdeniz Havzası'nda yer alması ve iklim değişikliğinin etkilerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olması nedeniyle COP31'in Türkiye'de olması çok değerli olur" dedi.

Finans ve Sürdürülebilirlik Ön Planda

COP29'da en önemli gündemin finans olduğunu belirten Kurum, 10 gün sürecek toplantıda finansa erişimin tüm ülkeler adına kolaylaşmasını ve gelişmekte olan ülkeler için daha fazla destekle ilgili kararların alınmasını umduğunu ifade etti.

Kurum ayrıca, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele, uyum ve azaltım politikalarına ilişkin projelerini uluslararası platformda tanıttıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda stratejilerin de duyurulduğunu belirtti.

İklim Kanunu ile Gelecek Hedefleri

Bakan Kurum, 2025'in ilk çeyreğinde Meclisten geçmesini bekledikleri İklim Kanunu ile bu hedeflerin desteklenmesine yönelik bir altyapı oluşturacaklarını açıkladı. "2053'e ilişkin yol haritamız ve uygulama araçlarımız belli. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Tarihi Sorumluluğu ve Yenilenebilir Enerji

Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliği alanındaki tarihi sorumluluğunun minimal olduğunu belirterek, buna rağmen mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarında Türkiye'nin Avrupa'nın 5'inci, dünyanın ise 11'inci sırasına yerleştiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Elektrikli otomobil Togg'u ürettik ve yüksek hızlı tren hatlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Amacımız, emisyonları düşürmek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, tarımda sürdürülebilir uygun tarım uygulamaları ve biyoçeşitliliğin korunması adına atılan adımları da aktardı.

COP31 Adaylığı ve Uluslararası Destek

Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığına adaylığına değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İklim Liderleri Zirvesi'nde Türkiye'nin desteğini istemeyi unutmadığını belirtti. Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki bu girişimlerinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü vazifesi göreceğini ifade etti.

"Amacımız çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak. Bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" diyerek Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesini sürdürme kararlılığını yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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