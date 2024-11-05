Bakan Kurum'un Abant İzzet Baysal Üniversitesi Açılışındaki Mesajları

Bakan Murat Kurum'un Açılış Törenindeki Açıklamaları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihten ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. "Tarihimize döneceğiz, bu şart ama bu dönüş, sadece geçmişimizi yüceltmek için olmayacak. Bugünümüzü düzeltmek, mazlumların derdine derman olmak için tarihimize dönmeliyiz" dedi.

Bilişimin Gücü ve Geçmişe Referans

Kurum konuşmasında, bilginin güç kaynağı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yapılan tüm devrimler bilgi ve teknoloji sayesinde olmuştur. Biz, bilimle geleceğimizi inşa etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Adalet İçin Mücadele Vurgusu

Bakan Kurum, dünyayı barışa ulaştıracak bilgi ve teknolojinin üretilebileceğini söyleyerek, küresel yoksulluğa karşı daha adil bir dünya inşa etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, İslam dünyası olarak, Gazze'deki İsrail vahşetine karşı durabilecek güçte olduklarını ifade etti.

İklim ve Deprem Hasılatı Üzerine

Kurum, iklim krizi ile ilgili olarak, "Bizler, tarihi boyunca kötülük üretmeyen bir millete sahibiz ve bu nedenle dünyamızın korunması için çaba göstermeliyiz" dedi. Ayrıca, 2025 yılına kadar deprem bölgesinde yaklaşık 453 bin konut inşa edileceğini duyurdu.

Üniversitelerle İşbirliği ve Gençlik Projeleri

Bakan, çevre bilincinin artırılması amacıyla İklim Elçileri Projesini başlattıklarını belirterek, üniversitelerin bu süreçte önemli rol oynayacağını vurguladı. Gençlerin bilgi ve becerilerle donanması gerektiğini ifade eden Kurum, Bolu millet bahçesinin tamamlanmak üzere olduğunu müjdeledi.

Gelecek Vizyonu

Kurum, gençlerin Türkiye'nin en değerli hazinesi olduğunu belirterek, onların eğitim yolculuğunda yanlarında olacağını ifade etti. Yusuf Has Hacib'in sözlerine atıfta bulunarak, gençlerin, alacakları bilgi meşalesiyle ülkenin geleceğini aydınlatacağına inandığını belirtti.

Bölgesel Gelişmeler ve Dönüşüm Çalışmaları

Gerede'deki kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Kurum, Bolu halkının yaşam standartlarını yükseltmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Toplantıya, Bolu Valisi ve diğer üst düzey kamu yetkilileri de katıldı.