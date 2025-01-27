Bakan Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Görüştü

Bakan Kurum'dan UNICEF Görüşmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında atılacak adımların yanı sıra gençler için sürdürülen projeleri de gündeme taşıdı.

Kurum, görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Marchi ile Bakanlıkta bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede, iklim değişikliği mücadelesinde birlikte yürütülen projelerin gençlere olan katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Kurum, görüşmenin sonuçlarına ilişkin, "Görüşmemizin gelecek nesillerimiz için yeni ve güçlü işbirliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum." diyerek, iklim konusundaki işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi (solda) ile görüştü. Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marchi ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi (solda) ile görüştü. Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marchi ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.